ولي العهد: نستذكر بالاعتزاز والافتخار شهداء الوطن الأبرار الذين سجلوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية عنواناً للولاء والوفاء لوطننا الغالي لتظل الكويت عالية القامة مرفوعة الهامة

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله بمناسبتي الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني، والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير هذا نصها:

«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أمير البلاد المفدى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني مع اطلالة الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير لوطننا العزيز أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم، حفظكم الله ورعاكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات.

وإذ نهنئ سموكم الكريم، حفظكم الله ورعاكم، بهاتين المناسبتين المجيدتين العزيزتين على قلوبنا وقلوب أبناء الكويت الأوفياء اللتين نحتفل بهما هذا العام تحت شعار (عز وفخر) فإننا نستذكر بالاعتزاز والافتخار شهداء الوطن الأبرار الذين سجلوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية عنوانا للولاء والوفاء لوطننا الغالي لتظل الكويت عالية القامة مرفوعة الهامة متضرعين إلى الله تعالى أن يفيض عليهم بعظيم مغفرته ورضوانه.

وإننا لنغتنم هاتين المناسبتين الوطنيتين لندعو الله في علاه أن يعيدهما على سموكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية كما نسأله تعالى أن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهد سموكم الميمون وفي ظل قيادتكم الحكيمة ما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره. وكل عام وسموكم بخير.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ضمنها سموه، حفظه الله، بالغ شكره على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة وجياشة ودعوات صادقة، مستذكرا سموه، رعاه الله، بكل الفخر والاعتزاز الملاحم البطولية التي سطرها أبناء الوطن في سبيل الذود والدفاع عن الوطن الغالي وما قدموه من تضحيات مشرفة ستظل خالدة في وجدان الجميع.

سائلا سموه، رعاه الله، المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يبارك كافة الجهود المخلصة للارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة لتحقيق المزيد مما ينشده الوطن الغالي من تطور ونمو وازدهار وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام والعافية.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعربوا فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير وعن صادق الدعاء بأن يمن المولى تعالى على سموه حفظه الله بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه رعاه الله.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهاتين المناسبتين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.