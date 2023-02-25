الشارقة - مفرح الشمري

نظم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة ورشة «أصول وجماليات الإلقاء المسرحي» بإشراف عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د. فيصل القحطاني وذلك في مقر الضيوف بفندق هوليداي انترنشونال.

وتحدث القحطاني للحضور عن ضرورات جودة الإلقاء التي تتجاوز سلامة القول إلى فهم معاني الكلام وإشاراته، كما تطرق إلى كثير من نماذج الإلقاء في كثير من وسائل الاعلام، منتقدا ضعف بعضها في صلته بالإلقاء الصحيح.

كما أشار القحطاني الى فن الإلقاء في الدراما المسرحية، مشيرا الى انه يشوبه الكثير من الأخطاء وطالب بضرورة الاهتمام بجماليات فن الإلقاء فيه محملا مسؤولية هذه الاخطاء الى مخرج العرض المسرحي.

ومن الملاحظات التي ركز عليها د.فيصل القحطاني في ورشته أساليب الإلقاء بين كونها خطابية وبلاغية حيث لكل نص اسلوبه من الشحنة البلاغية والحسية وقدرته على ايصال المشاعر الانسانية ضمن شروط سلامة اللفظ وضبط مخارج الحروف وأواخر الكلمات ضبطا دقيقا اثناء لفظها.