بكين - شينخوا: دعت الصين إلى بذل جهود دولية لخلق الظروف لاستئناف محادثات السلام من أجل حلّ الأزمة الأوكرانية.

ونشرت الصين الجمعة ورقة توضّح فيها موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الحوار والتفاوض هما الحل الوحيد المتاح للأزمة الأوكرانية.

وذكرت الورقة أن على المجتمع الدولي أن يبقى ملتزما بالنهج الصحيح لتعزيز محادثات السلام، وأن يساعد أطراف النزاع على فتح الباب أمام تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن، وخلق الظروف وبناء منصات لاستئناف التفاوض، مضيفة أن الصين ستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد.

ودعت الورقة جميع الأطراف إلى وجوب التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وتجنب تأجيج النار ومفاقمة التوترات، ومنع الأزمة من التدهور بشكل أكبر أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة.

وأضافت الورقة أن على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للعمل في الاتجاه ذاته، واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن، من أجل تخفيف حدة التصعيد تدريجيا والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأشارت الورقة إلى ضرورة تشجيع ودعم جميع التدابير التي تفضي إلى تخفيف الأزمة الإنسانية، وأن تعمل جميع أطراف النزاع على تجنب شن هجمات على المدنيين أو المرافق المدنية، وحماية النساء، والأطفال وضحايا الصراع الآخرين، واحترام الحقوق الأساسية لأسرى الحرب.

وأكدت الورقة معارضة الصين الهجمات المسلحة ضد محطات الطاقة النووية أو غيرها من المنشآت النووية السلمية، مشيرة إلى ضرورة معارضة التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، ومنع الانتشار النووي وتجنب حدوث أزمة نووية.