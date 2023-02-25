عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن هناك الكثير من الوظائف الإشرافية سواء كانت إدارية أو تعليمية في مختلف قطاعات وزارة التربية لم يتم تسكينها رغم مرور عدة سنوات على شغرها، مضيفة أن عدد هذه الوظائف الشاغرة يصل إلى نحو 300 وظيفة تتوزع في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية المختلفة.

وأوضحت المصادر أن عدم تسكين تلك الشواغر الإشرافية أدى إلى عدم الاستقرار في المنظومة التربوية، داعية إلى سرعة إنهاء هذه المشكلة التي انعكست سلبا على سير العمل داخل الوزارة وقطاعاتها المختلفة وكذلك الإدارات المدرسية.