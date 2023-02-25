الملتقى يتضمن ندوات متنوعة في مجالات الرياضة والاقتصاد والدراسات العليا والغزو والذكاء الاصطناعي

معرض مصاحب لدعم المشاريع الشبابية وورشة عمل للطالبات إضافة إلى فقرة magic show

الاتحاد لن يتوانى لحظة في خدمة الطلبة والطالبات ويعمل من أجل تحقيق متطلباتهم والدفاع عن مكتسباتهم

آلاء خليفة

تقدم نائب رئيس الشؤون الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية خالد الهدهود، بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية.

وأعلن الهدهود عن إقامة «ملتقى الدرة» في ولاية أريزونا بمناسبة الأعياد الوطنية، ويتضمن تنظيم ندوة رياضية وأخرى اقتصادية وندوة الدراسات العليا وندوة عن الغزو وندوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بالإضافة إلى معرض لدعم المشاريع الشبابية وورشة عمل للطالبات، فضلا عن فقرة magic show والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وخاطب الهدهود الجموع الطلابية قائلا: رغم العراقيل المتعمدة من قبل إدارة الاتحاد السابق بعدم تسليم الحسابات البنكية وحساب مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاتحاد الوطني لن يتوانى لحظة في خدمة طلبة وطالبات الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتحاد يعمل من أجل تحقيق متطلباتهم والدفاع عن مكتسباتهم.

وأضاف أن الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني تتشرف بلقاء الطلبة في هذه المناسبة السعيدة، داعيا جميع الطلبة والطالبات الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية لحضور ملتقى الدرة في ولاية أريزونا للاحتفال بالأعياد الوطنية الكويتية.

وأشار الهدهود في ختام تصريحه إلى إمكانية متابعة فعاليات الاتحاد عبر حسابه في تويتر [email protected].