عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن موعد الإغلاق لمناقصة أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط «المتوسط» و«المنخفض» للضواحي N12 وN5 وN1 في مشروع المطلاع السكنية التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو 19 مارس 2023.



وذكرت المصادر أن آخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة هو 5 مارس 2023، مضيفة أن الشروط التي يجب أن يلتزم بها المناقص تتضمن أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد 3 سنوات، وألا تقل قيمة رأس المال للشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن 5 ملايين دينار مع تقديم القوائم المالية الكاملة لآخر 3 سنوات، وأن يكون لدى المناقص خبرة سابقة مشابهة لطبيعة أعمال المناقصة المطروحة.



وأضافت أن الشروط تشمل أيضا أن يكون قد سبق للمتقدم تنفيذ أعمال مشروع أو مشروعين لا تقل قيمتهما مجتمعين عن 3 ملايين دينار خلال آخر 10 سنوات في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى أو المؤسسات التابعة للحكومة في الكويت.