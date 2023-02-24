أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن استحداث شعبة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي، مهمتها معالجة مخالفات الرعايا العرب والأجانب نظام الإقامة ويرغبون بالمغادرة (عمل، زيارة، سياحة، مرور) مما يوجب استحصالهم على تسوية وضع قبل مغادرتهم.



وتشمل التسويات الحالات التالية:



- جميع إقامات العمل على أنواعها وفئاتها، شرط حيازة الإقامة الأصلية وإجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، باستثناء إقامة الفنانين.



- جميع الإقامات لغير العمل شرط حيازة الإقامة الأصلية (مصرفية، دراسية، مجاملة، ديبلوماسية، موظف سفارة أو مستخدم لديها).



- الداخلين بموجب سمات تلقائية أو قنصلية وذلك بمجرد تجاوز المهلة الممنوحة على الجواز حتى لو كانت ضمن الفترة التي يحق لهم بإجراء تسوية مباشرة على المطار.



- حاملي سمات العودة.



- مرافقي العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي.



- السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية وفقا للتعليمات المعمول بها على أن يستوفى منهم بدل خدمات مأجورة.



وأوضحت المديرية ان تنفيذ تسوية السفر للرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة تتم بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، حيث يتقدم صاحب العلاقة من شعبة التسويات في المطار مصطحبا معه جواز سفره، الإقامة الأصلية التي يحملها وتذكرة السفر المنوي المغادرة بموجبها مع نسخ عنها، بالإضافة الى براءة ذمة صادرة عن وزارة العمل في الحالات التي يتوجب فيها ذلك، وتوشح جوازات سفرهم بخاتم تسوية بعد ان يتم استيفاء الرسوم المتوجبة على أصحاب العلاقة.



وأكدت المديرية على استمرار العمل بالآلية الحالية للتقدم بمهلة للسفر لدى المراكز الإقليمية دون استيفاء بدل خدمات.