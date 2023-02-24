قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لبلاده: «عانينا. لم نهزم. وسنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة».



وأضاف زيلينسكي في الڤيديو الذي بثته مواقع التواصل الاجتماعي «نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء». وتابع: «أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. أوكرانيا وحدت العالم».



وقال في الكلمة التي استغرقت ربع ساعة: «لن نغفر أبدا. لن نستكين مادام لم يعاقب القتلة الروس. من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا».



كذلك أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجمعة أن بلاده تحضر هجوما مضادا ضد الجيش الروسي.



وكتب ريزنيكوف على فيسبوك: «سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي. سيكون هناك هجوم مضاد. نعمل بجهد للتحضير له».



من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدڤيديڤ الجمعة أن موسكو «ستنتصر» في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود پولندا.



ويفترض ذلك أن تسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، هو ما كان الهدف الأول للهجوم الروسي في البداية، ولكن القوات الروسية انكفأت عند أبواب كييڤ، وباتت تركز هجومها على شرق أوكرانيا وجنوبها.



ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية فجر 24 فبراير 2022 مطلقة أسوأ نزاع عرفته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وبعد عام، تحولت مدن أوكرانية إلى ركام وبات قسم من البلد تحت الاحتلال الروسي وسقط أكثر من 150 ألف قتيل وجريح من الجانبين، بحسب تقديرات غربية.



وفي رسالته الجمعة، اتهم مدڤيديڤ الحكومة الأوكرانية من جديد بأنها من «النازيين الجدد» ترتكب «إبادة» بحق الناطقين بالروسية في أوكرانيا.



وقبل ساعات من قمة مجموعة السبع التي ترأسها اليابان، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ان بلاده ستدعو خلال قمة افتراضية الجمعة إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.



كذلك أعلن البيت الأبيض الجمعة تشديد العقوبات على روسيا الرامية بهدف ضرب اقتصادها والحد من إمكانية وصولها إلى التكنولوجيات الحساسة؟



وأفاد البيت الأبيض أن العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل المصارف والصناعات الدفاعية ستطال «أكثر من 200 شخص وكيان، بمن في ذلك فاعلون روس ودول ثالثة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي».