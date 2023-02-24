أعلن المركز الوطني للزلازل في سورية تسجيل 72 هزة أرضية خلال أربع وعشرين ساعة حتى الساعة 9 من صباح الجمعة. وقال المركز بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن أعنف هذه الهزات كانت بقوة 4.8 و4.1 درجات في منطقة هاتاي. وأكد أن أغلبها أقل من 3 درجات، ومنها 5 هزات ضعيفة غرب اللاذقية، وجميعها تندرج ضمن الهزات الضعيفة ولم يشعر المواطنون بمعظمها.



وما بين الساعة التاسعة والخامسة مساء سجل المركز 19 هزة أرضية إضافية معظمها أقل من 3.5 وواحدة منها بقدر 4.1. وقال ان اغلبها حصل في إقليم هاتاي جنوب تركيا (لواء اسكندرون).



وأكد المركز بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سورية ان هذه «مرحلة زلزالية جديدة انتقالية ستستمر بوقوع هزات عديدة ضعيفة، وعدد محدود من الهزات الضعيفة إلى متوسطة».