

نقلت السلطات المحلية في شمال غرب سورية الطفلة شام الشيخ محمد وشقيقها عمر المصابين بمتلازمة «هرس الأطراف»، إلى تركيا لمتابعة العلاج وفق ما أفادت وسائل إعلام ومسؤولون محليون. لكن القصة تفاعلت بشكل غير محمود، حيث تداولت مواقع وناشطون تسجيلات للطفلين يصرخان من الألم ويناشدان إعادتهما الى سورية. وقال عمر شقيق شام الأكبر انهما لم يتلقيا أي علاج منذ وصولهما، فيما ظهرت شام وهي تبكي وتناشد «رجعوني على ادلب». ونشر موقع «اورينت» تسجيلا صوتيا يبدو انه لوالد الطفلين ينتقد فيه الجهات التي عملت على نقلهم الى الجانب التركي، مؤكدا ان المستشفيات هناك ممتلئة عن آخرها، ولم يجد ما وعد به من مترجمين ومقر للإقامة، وأن ولديه لم يتلقيا العلاج اللازم بعد نظرا لانشغال الجانب التركي بالكارثة في الجانب الآخر من الحدود. وقال إن حالة الولدين تراجعت كثيرا وانه كان نقلهما الى مستشفى خاص في سورية لكن تلك الجهات التي لم يسمها أقنعته بأن كل شيء مؤمن في الجانب التركي.

وحمل تلك الجهات مسؤولية ما قد يترتب على تأخير العلاج من بتر لأطراف ولديه.



وكانت شام (9 سنوات) وشقيقها عمر (15 عاما) أول ضحيتين للزلزال يتم نقلهما من المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق لتلقي العلاج خارج البلاد، وفق ما قال المسؤول في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مازن علوش.



وفي وقت متأخر من مساء الخميس، وعند معبر باب الهوى، دخلت سيارتا إسعاف من الجانب التركي لتتسلما الطفلين اللذين رافقهما والدهما وعمتهما، بعد تنسيق بين السلطات المحلية والسلطات التركية.



وبقيت شام (تسع سنوات) 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، وتواجه وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين، كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.



وقال محمد الشيخ محمد، والد الطفلين، «وضع شام حرج»، مشيرا إلى أن عمر مصاب أيضا في ساقيه.



وأوضح شادي حاج حسين، المسؤول في «وزارة الصحة» التابعة لحكومة «الإنقاذ» التي تدير شؤون المنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، أن نقل شام وشقيقها جاء بعد التدقيق في حالتهما الصحية، وخصوصا شام التي تواجه وضعا حرجا.



وقال لفرانس برس إن «حالة شام صعبة طبيا وتحتاج الى دقة أكثر في العلاج وتخصصات واستشارات عدة غير متوافرة في المناطق المحررة»، مشيرا إلى أنه بعد مراجعة حالتها وشقيقها «تم التنسيق مع وزارة الصحة في الجانب التركي».



وتصدر مقطع ڤيديو يوثق إنقاذ شام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.



ونشرت «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها «الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس».