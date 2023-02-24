أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال المسيرات التي خرجت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في «يوم النفير» لنصرة الأسرى والقدس، وتنديداً بمجزرة نابلس ولمناهضة التوسع الاستيطاني.



وقمعت قوات الاحتلال تظاهرتين في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 40 مشاركا بالاختناق نتيجة الغاز السام.



وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» أسامة القواسمي بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية وسط مدينة الخليل. وبحسب المصادر ذاتها، فإن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رمون شرق رام الله. كما أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



واندلعت مواجهات مماثلة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية متمركزة عند حاجز «تياسير» العسكري شرق طوباس خلفت إصابات بالاختناق.



من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة شاب فمتأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية يوم الخميس.



وذكرت المصادر أن الشاب البالغ 22 عاما كان أصيب بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل، وتم نقله للمستشفى بجروح حرجة قبل أن يتم إعلان وفاته.



وقال المسؤول الطبي في المستشفى الأهلي في الخليل لوكالة فرانس برس إن «الشاب محمد إسماعيل جوابرة استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ».



وأضاف ان جوابرة «أدخل للعناية المكثفة في المستشفى بحالة حرجة للغاية وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه».



وتم تشييع جوابرة في مخيم العروب.وقد لف رأسه بكوفية فلسطينية وجثمانه بعلم فلسطيني.



كما شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل خروج مسيرات استثنائية، تلبية لدعوة الحركة الوطنية الأسيرة من أجل «يوم نفير» لنصرة الأسرى والقدس.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، إن الاحتلال اطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على مسيرة خرجت من مسجد «الشيخ علي بكاء» بحارة الشيخ، وصولا إلى البلدة القديمة وباب الزاوية وسط المدينة، مضيفا ان مواطنا أصيب بقنبلة صوت في رأسه؛ مما أدى إلى نزيف دماغي وقد وصفت حالته بـ «الخطيرة»، فيما أصيب آخرون بالأطراف السفلية بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.



وفي السياق، شهدت قرية «رامون» شرق محافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت مسيرة تطالب باسترداد أراض استولى عليها مستوطنون، بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواطنًا واحدا على الأقل أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.. واصفة الوضع هناك بأنه صعب.



واعتدى جنود الاحتلال - حسبما أفاد شهود عيان - على شاب بالضرب على وجهه، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.



يشار إلى أن مستوطنين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي القرية المذكورة، وحولوها لمناطق رعوية لهم، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.



وانطلقت المسيرة بتنظيم من «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، عقب صلاة الجمعة، نحو الأراضي التي استولى عليها المستوطنون.