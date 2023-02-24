د. ياسر حاج حميد: تحظى المنظومة الصحية في الإمارات بدعم لا محدود من قادة الدولة.

الإمارات أول دولة تفوز بهذه الجائزة العالمية في الشرق الأوسط



حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة تحسين الجودة العالمية لعام 2022 المقدمة من قبل المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)، كأول دولة تتحصل على هذه الجائزة في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك من خلال إعلان فوز مجموعة عالم أبولونيا لطب وتقويم أسنان الأطفال بجائزة في التميز والإبتكار من قبل المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية، أحد أكبر جهات الاعتماد للجمعية الدولية للجودة الصحية (ISQua ) .



في سياق ذلك قال الدكتور ياسر حاج حميد المدير التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة عالم أبولونيا: " تحظى المنظومة الصحية في دولة الإمارات بالدعم اللامحدود والرعاية المتكاملة من قادة الدولة، واهتمام سموهم بتعزيز جودة الحياة، الأمر الذي جعل التزامنا تجاه القطاع الصحي كبيراً، واهتمامنا بشريحة الأطفال من عمر (1-18) سنه أهم شرائح المجتمع، لأن الإهتمام بهذه الشريحة هو اهتمام بمستقبل المجتمع".



وأضاف "هذا رقم جديد يحسب ضمن تطلعات الدوائر الصحية بالإمارات لإرساء مكانة الدولة على الخارطة العالمية من حيث جودة الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وإضافة للأرقام العالمية التي حصدتها الدولة في شتى المجالات، وذلك إنجاز ما كان ليأتي لولا الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المسؤولين في الشأن الصحي والعمل الدؤوب لتوفير كل مقومات النجاح المدرجة تحت بنية صحية قوية ومتطورة في الدولة".



وأشار الدكتور ياسر إلى الدور الذي تقوم به مجموعة عالم أبولونيا على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي حيث أكد أن المجموعة تعتبر الأكبر على مستوى الإمارات والشرق الأوسط فقد حققت خلال مسيرتها الكثير من الأهداف والطموحات، وهي الآن تعتلي سلم الجدارة عالميا في التميز والابتكار في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات والممارسات وقياس الأداء.



وعلى صعيد الخدمات التي تقدمها مجموعة عالم أبولونيا، قال الدكتور ياسر: "عالم أبولونيا هو عبارة عن عالم محبب للأطفال صمم بذكاء يلامس الفطرة الطفولية والفضولية لديهم، وذلك يظهر في تصميم العيادات والبرامج المصاحبة منذ دخول الطفل العيادة وحتى إكمال معالجته، إضافة للعيادات التعليمية والتثقيفية المتواجدة في مدن كيدزانيا دبي- أبوظبي، إضافة للشراكات الذكية بين عالم أبولونيا وعدد مقدر من الجامعات في مجال البحث العلمي والتدريب والمنظمات المحلية والعالمية في مجال الرعاية الصحية والعمل التطوعي".



الجدير بالذكر أن مجموعة عالم أبولونيا هي أكبر مجموعة تخصصية لطب أسنان الأطفال في الشرق الأوسط، تضم أبرع الأطباء المختصين في المنطقة ولها عدة فروع بدولة الإمارات العربية المتحدة .