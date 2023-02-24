بدأ النجم محمد رمضان، الخميس، تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" إنتاج شركة رويال صن ( سامر المحضر )

وشارك النجم محمد رمضان في اول ايام التصوير النجمة مي عمر و النجم محمود حميدة وكان النجم محمد رمضان، أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

و الشركة المنفذة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ والفيلم من إخراج محمد سمير.