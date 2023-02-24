يحيى حميدان



انتهت قمة القادسية وضيفه الكويت بالتعادل 1-1 على ستاد محمد الحمد مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة 16 من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



وتحصل "الأبيض" على نقطة جديدة ليصبح رصيده 31 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تقدم "الأصفر" مؤقتا للمركز الثالث بعدما أصبح رصيده 23 نقطة.



بدأ القادسية المباراة بصورة أفضل من ضيفه، حيث كان المبادر للهجوم والأكثر سيطرة على الكرة واستطاع أن يسجل هدف السبق عن طريق المالي إبراهيما تانديا بعد خطأ من مدافع الكويت علي حسين (7).



ورتب الكويت صفوفه بعد مرور ربع الساعة الأولى، وكانت نقلات لاعبيه للكرة سلسة ونوع في هجماته سواء من الأطراف عن طريق المصري عمرو عبدالفتاح "عموري" أو أحمد الظفيري، وجاءت تحركات المغربي مهدي برحمة مفيدة وقدم مستوى طيبا في تعطيل هجوم القادسية أو بناء اللعب لمصلحة فريقه.



وتمكن "الأبيض" من تعديل النتيجة عبر كرة ثابتة نفذها الظفيري على رأس البحريني محمد مرهون، ليضعها من دون رقابة في مرمى حارس "الأصفر" خالد الرشيدي (32).



وابتعد الفريقان عن تشكيل الخطورة اللازمة على المرميين بعد ذلك، حيث جرب مهاجم القادسية عيد الرشيدي حظه بأكثر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها لم تسفر عن جديد، فيما هدد لاعب الكويت الظفيري مرمى القادسية من كرة ثابتة، أرسلها مخادعة وتصدى لها الحارس الرشيدي باقتدار.



وفي الشوط الثاني، تحسن مردود لاعبي "الأصفر" مع تراجع واضح من "الأبيض"، وهدد مهاجم القادسية، السنغالي مامادو سورو، مرمى الكويت بتوغل من داخل المنطقة، الا أن كرته جاءت ضعيفة وأبعدها حارس الكويت عبدالرحمن كميل لركلة ركنية لم تثمر عن شيء(63).

ولجأ لاعب "الأبيض" برحمة لخيار التسديد من خارج منطقة الجزاء وأبعد الحارس الرشيدي كرته للخارج (73).



وساد الهدوء في الملعب بعد ذلك، مع قلة الفرص المتاحة للطرفين، ولم يتعامل البديل القدساوي بدر المطوع بشكل مثالي مع تمريرة تانديا، ليسدد الكرة فوق المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.



وقاد المباراة الحكم السنغالي ماكيت اندايا وأنذر كلا من مهدي برحمة ومحمد فريح وعلي حسين (الكويت)، وعبدول سيسوكو (القادسية).