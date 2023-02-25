الشارقة - مفرح الشمري

يواصل مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة تقديم عروضه على خشبة مسرح قصر الثقافة، حيث عرضت فرقة المسرح العربي التي تمثل الكويت في هذا المهرجان الخليجي مسرحيتها " عنقود العنب" من تأليف د.نادية القناعي واخراج عبدالله القلاف، ومن تمثيل أوس الشطي،إبراهيم الشيخلي ، حنان المهدي ، حسين علي،مريم الحلو، بدر البكر ، جميلة القلاف بينما يتصدى لتصميم الديكور والاضاءة فيصل العبيد ومهندس الصوت هاني عبدالصمد وتصميم الأزياء لزهراء الرشيد ومدير الإنتاج ياسر العماري .

على الرغم من البداية الكلاسيكية للعرض، والتي شعر من خلالها معظم الحضور بالملل إلا ان يبقى العرض الكويتي قدم عملا أنيقا تفنن فيه مخرجه عبدالله القلاف ومصصم الديكور فيصل العبيد ومصصم الإضاءة هاني عبدالصمد خصوصا في الثلث الأخير من العرض الذي كان يسلط الضوء على استغلال البشر لبعضهم البعض في قالب كوميدي ساخر من خلال أداء ممثليه أوس الشطي وحنان المهدي وابراهيم الشيخلي، الذين حاولوا بشتى الطرق توصيل فكرة النص وساعدهم بذلك السينوغرافيا الجميلة التي تصدى لها فيصل العبيد بطريقة ذكية أوصلت العرض الى بر الأمان، بالإضافة الى الموسيقى الحية خصوصا في المشهد الأخير الذي أبهر الحضور وكشف عن امكانيات مخرجه وممثليه الذين ابدعوا بتجسيده على الخشبة.

اتجاه المخرج عبدالله القلاف الى تقديم العرض بالشكل الغربي أمر يحسب له حتى يبتعد عن الحساسية في تقديمه بالشكل العادي لأن النص يحمل بين طياته الكثير من المعاني في الحرية والتقييد والعدل والظلم .

" زغنبوت " إخراجيا لا جديد !

من جانب آخر، عرضت فرقة مسرح الشارقة الوطني التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة مسرحيتها " زغنبوت" من تأليف اسماعيل عبدالله واخراج محمد العامري ومن تمثيل أحمد الجسمي وابراهيم سالم وبدور ومحمد بن يعروف وحميد فارس وآخرين.

وعلى الرغم مما يقال انه لا خوف على عرض مسرحي مخرجه محترف مثل محمد العامري ومؤلفه محترف ايضا مثل اسماعيل عبدالله ، الا انه في هذا العرض لم أر جديدا يقدمه محمد العامري خلاف ما قدمه في عروضه السابقة، من الابهار والحلول التي تجعلك تقف لا شعوريا تصفق له!

توقعت في عرضه" زغنبوت" ان أشاهد احترافية العامري لكن للأسف جاء العرض اخراجيا لايحمل جديدا في ظل إبداعات العامري السابقة على الرغم من بعض المحاولات التي شاهدها الحضور الا انها لم تضف لقدرات العامري الفائز للتو بجائزة صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي بنسختها العاشرة من خلال مسرحية " رحل النهار " في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بدورته ال 13 التي اقيمت مؤخرا بالدار البيضاء في المغرب الشقيق.

وفكرة المسرحية كتب عنها الكثير وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي من خلال كتابه "سرد الذات"، الذي افرد فيه مساحات عن الزمن الصعب الذي مرت به الإمارات في اربعينيات القرن الماضي حيث أكل أهلها " الزغنبوت" وهو عبارة عن الذرة الرفيعة التي لايأكلها إلا الحيوانات حيث الناس يقومون بطحنه ويأكلونه من الحاجة.

وايضا هناك رواية للأديبة الإماراتية مريم الغفلي صدرت عام 2016 بعنوان" أيام الزغنبوت"، والتي تسلط الضوء فيها على البيئة الاجتماعية والاقتصادية بين 1940 و 1950 حيث اتسمت تلك الفترة بالقحط ونقص الموارد والجوع حتى زاد ضعف الناس وتغيروا خلقا واخلاقا.

ويحسب للمؤلف اسماعيل عبدالله الكتابة في هذا الموضوع حتى نتعرف عليه من خلال خشبة المسرح خصوصا انها حقبة موثقة تاريخيا.

الأداء التمثيلي في العرض" يرفع له العقال"، فالكل كانوا نجوما خصوصا احمد الجسمي وابراهيم سالم وبدور، وتحملوا عبئا كبيرا في المحافظة على ادائهم حتى نهاية العرض.