حسين الجسمي: تجمعني عشرة عمر مع الجمهور العماني امتدت لأكثر من 25 عاماً من النجاحات



أعلن الموقع الرسمي لـ"دار الأوبرا السلطانية مسقط" دار الفنون في سلطنة عُمان، عن نفاد جميع تذاكر حفلي "جبل الأغنية العربية" الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعد الإعلان عنهما ضمن قائمة الحفلات العربية للدار في العام 2023، حيث كُتب في صفحة الحجز بالموقع "نأسف، لقد تم بيع جميع عروض الفنان حسين الجسمي".



وبعد الإقبال الكبير على الحفل تم الاتفاق على تمديد ليلة اضافية لتصبح ليلتين، الأولى مساء يوم 2 مارس 2023، والإضافية مساء 3 مارس 2023 .



وأوضح الجسمي أنه متحمس جداً للوقوف للمرة الثانية أمام الجمهور العماني في "دار الأوبرا السلطانية مسقط"، قائلاً: "يجمعني مع الجمهور العُماني الشقيق محبة خاصة وعشرة امتدت لأكثر من 25 عاماً من الاحتفالات والأعمال الوطنية والاجتماعية، وأضاف: "وأنا دائماً متشوق للغناء أمام هذا الجمهور المتذوق والمحب للفن، والحمد لله نجاحاتي معهم متعددة وأفتخر بها".



وأكد الجسمي أن يتشرف بالوقوف للمرة الثانية على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط العريق، من خلال حفلين أعد لهما برنامجاً غنائياً مميزاً".



وتأتي حفلة الجسمي في "دار الأوبرا السلطانية مسقط" ضمن الجولة الغنائية التي سيقوم بها خلال عام 2023، حيث يستعد لإحياء مجموعة حفلات قادمة في دول الخليج والدول العربية، سيتم الإعلان عنها في وقتها.