وجه أكثر من 30 نجماً عالميا، من بينهم جوليا روبرتس وباربرا سترايسند ومات ديمون، رسالة "حب" إلى أوكرانيا، في مقطع مصور نُشر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

وقالت الممثلة جوليا روبرتس الحائزة جوائز أوسكار، متوجهة للأوكرانيين "نفكر فيكم، ونرسل إليكم الحب، ونرسل لكم قوتنا، ودعواتنا، ونبقيكم دائماً في قلوبنا".



من جانبه، قال مات ديمون إنه يبعث برسالة "حب واحترام وتضامن مع جميع إخوتنا وأخواتنا في أوكرانيا".



كذلك، قال الممثل وكاتب السيناريو لييف شريبر في هذا الفيديو "هذا عمل عدواني غير مبرر تشنه دولة أكبر بثلاثين مرة من ضحيتها".

وأكدت المغنية والممثلة باربرا سترايسند أن دعم الأوكرانيين سيستمر "طالما كان ذلك ضرورياً". وأضافت "لقد كنتم مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم".



وتوجه الممثل وكاتب السيناريو إيثان هوك للأوكرانيين قائلاً "أنتم تقاتلون من أجلنا جميعاً".



كما قال الممثل مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكاي ووكر في سلسلة "حرب النجوم"، متوجها للأوكرانيين "وستظل القوة معكم دائماً"، في جملة مستوحاة من العبارة الشهيرة في هذه الأفلام.



وتضمّن الفيديو أيضاً تعليقات من الممثل مورغان فريمان ورائد الفضاء سكوت كيلي والمخرج السينمائي ويس أندرسون وثنائي البوب البريطاني "بت شوب بويز".



وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المبادرة، كاتباً عبر فيسبوك "شكراً على كلمات الدعم هذه. إنها مهمة حقاً بالنسبة لنا".