بعد نحو 20 يوما على زلزالي السادس من فبراير المدمرين الذين ضربا تركيا وسورية، مازالت الهزات الارتدادية تثير والهلع بين الناجين، وسط مخاوف من وقوع اضرار جديدة خصوصا في الابنية المتصدعة أو المتضررة التي نجت من الزلزال الاول، الذي بلغ عدد ضحاياه نحو 51 الف قتيل.



فقد ضربت هزة ارضية جديدة بقوة 5.3 درجات ، ولاية نيغدا وسط تركيا. لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ذكر انه رصد زلزالا بلغت شدته 5.5 درجات هز وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إن الزلزال حدث الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء بور في ولاية نيغدة، على عمق 7 كليومترات، بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ "آفاد".



وجاء في أحدث بيانات لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن عدد قتلى الزلازل في تركيا ارتفع إلى 44218 شخصا. أما في سورية فقد ارتفعت حصيلة القتلى المعلن عنها إلى أكثر من 6760 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



الى ذلك، قال مسؤول حكومي إن تركيا بدأت مسعى لإعادة بناء منازل للمتضررين.



وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة.



وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة". وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.



وتقول السلطات إنه تم إرسال خيام للكثيرين الذين أصبحوا بلا مأوى لكن الناس تحدثوا عن مشكلات في الحصول عليها.



وقال مليك (67 عاما) الذي كان ينتظر في طابور للحصول على مساعدات خارج مدرسة في مدينة هسة "لدي ثمانية أطفال. نحن نعيش في خيمة. هناك ماء فوق (الخيمة) والأرض رطبة. نحن نطلب المزيد من الخيام ولا يعطونها لنا".



وتستخدم جماعة متطوعين المدرسة كمركز لتوزيع المساعدات. وقالت سمية كارابوتشيك، وهي إحدى المتطوعات، إن نقص الخيام ما زال يمثل أكبر مشكلة.



وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد.

وذكر إنه طلب 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الدول الأسبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض.



وجاء في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن، مقارنة مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999.



وأصدرت تركيا أيضا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.