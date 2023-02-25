يبحث مانشستر يونايتد عن معانقة أول كأس منذ ست سنوات حين يواجه نيوكاسل يونايتد الباحث عن لقب أوّل كبير منذ 1969غداً في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم ويجمع نهائي ملعب ويمبلي بين فريقين يقدمان موسماً جيداً في الدوري المحلي، إذ يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث وراء أرسنال ومانشستر سيتي، ونيوكاسل المركز الخامس.

ويبحث "ماغبايز" عن لقب طال انتظاره، بعد تراجعه في السنوات الأخيرة أمام عمالقة البريمييرليغ، لكن بعد الاستحواذ السعودي فرض نفسه بين أندية الطليعة، وهو الاقل خسارة هذا الموسم في الدوري بواقع مبارتين آخرهما في الجولة الماضية ضد ضيفه ليفربول (0-2).

أما يونايتد، فيعود لقبه الأخير إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2017، بعد أسابيع من تتويجه الأخير بكأس الرابطة على حساب ساوثمبتون.



ويملك يونايتد خمسة ألقاب في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنكلترا بعد الدوري والكأس، مقابل حلول نيوكاسل وصيفاً مرة واحدة في 1976.