مع الأداء الرائع لياسين بونو في المونديال ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في التاريخ دخل بقوة في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم والتي يقدمها الاتحاد

الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل جوائزه السنوي، والذي يقام بعد غد الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل بونو إلى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بهذه الجائزة؛ حيث يتنافس مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب المونديال، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني

والمنتخب البلجيكي وبرغم وجود العديد من حراس المرمى المتميزين في أوروبا وعلى مستوى العالم، كانت إنجازات بونو وكورتوا ومارتينيز داعما قويا وسببا في وصولهم إلى القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.