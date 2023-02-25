يقف الهلال السعودي حامل اللقب على بعد خطوة من خوض نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام، عندما يلاقي الدحيل القطري غداً في مباراة مرتقبة ضمن نصف النهائي في الدوحة.

ويتطلع الهلال الى الاحتفاظ باللقب ورفع رصيده القياسي إلى خمسة ألقاب، لكن يتوجب عليه أولاً تخطي الدحيل على استاد الثمامة المونديالي.



ويتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً على أرضه في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو , ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الجاري، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الاوروبية.



وبعد انطلاق الادوار الاقصائية لمنطقة الغرب مطلع الأسبوع بنظام التجمّع في قطر، فاز الهلال على شباب الأهلي الإماراتي 3-1، ثم فولاذ خوستان الإيراني 1-0.



واثر تسجيله هدف الفوز للـ"زعيم" في الدقيقة 87 من مواجهة فولاد الإيراني، قال المهاجم المالي موسى ماريغا "حافظنا على تماسكنا ولم نسمح لهم بالتسجيل، وتمكنا في النهاية من تحقيق الفوز. جاء الهدف الذي سجّلته بسبب مجهود الفريق في البناء من الخلف".



تابع أفضل لاعب في نصف النهائي "يجب أن نعمل على التعافي والاستعداد جيداً للمباراة المقبلة قبل مواجهة الدحيل، حيث إننا نعاني من بعض التعب نتيجة كثرة مشاركتنا".



وعاد الهلال من مشاركة ناجحة في مونديال الأندية في المغرب، حيث بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية وخسر أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 3-5.