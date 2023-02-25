احتفل محرك البحث العالمي (غوغل) اليوم السبت بالعيد الوطني ال62 لدولة الكويت وذلك بتغيير واجهته لتشمل كلمة (غوغل) مزينة بصورة العلم الكويتي مرفرفا خلف سماء زرقاء ملبدة بالغيوم.

وتحت عنوان (العيد الوطني للكويت 2023) كتب محرك البحث الى جانب علم دولة الكويت عبارة "نحتفل اليوم بعيد استقلال الكويت" عارضا "رسوم الشعار المبتكرة" وهي علم الكويت الوطني يرفرف في السماء.

وبدأت دولة الكويت احتفالها بالعيد الوطني الاول في 19 يونيو عام 1962 سنويا حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم اميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الامير الراحل عبدالله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير بداية من عام 1965 واستمر الكويتيون باحياء العيد الوطني في 25 فبراير من كل عام.

وتتزامن احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني مع الذكرى ال32 للتحرير من براثن الغزو الغاشم والتي تصادف يوم 26 فبراير من كل عام.