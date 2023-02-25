أصدرت وزارة الإعلام عدد شهر فبراير من مجلة الكويت متضمنا ملفا موسعا بمناسبة الاحتفالات الوطنية ومقالات وموضوعات تذكر بأمجاد الماضي وتعزيز اللحمة الوطنية احتفاء بالعيد الوطني ال62 وعيد التحرير ال32.

وتضمن العدد موضوعا عن تاريخ المناسبتين بعنوان (أحداث بارزة في تاريخ الكويت بعد الاستقلال) وموضوعا بعنوان (الاوبريتات الوطنية ملاحم راسخة في الوجدان والذاكرة).



كما تضمن العدد موضوعا عن (تاريخ تطور تصميم علم الكويت) اضافة إلى استعدادات وزارة الإعلام للاحتفال بالعيد الوطني تحت شعار (عز وفخر) بعنوان (الإعلام نفذت خطة برامجية عززت مفاهيم اللحمة الوطنية) من خلال اللجنة الدائمة للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



واحتوى العدد أيضا موضوعات أخرى حول رمزية وارتباط علم الكويت بشعار (تحيا الكويت.. عاش الأمير) فيما تتبع موضوع آخر تاريخ الدينار كأول عملة ورقية صدرت رسميا عام 1961.



وعلى صفحات المجلة نقرأ ايضا موضوعا عن خطة قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في التغطية الإعلامية اليومية وتعزيز الهوية البصرية وتقديم الرسائل التوعوية للجمهور وموضوعا آخر حول دور إذاعة الكويت في تاريخ المناسبات الوطنية.



وشمل العدد مجموعة أخرى من الموضوعات ذات الطابع الثقافي والفني منها حول تاريخ الفنان الرائد إبراهيم الصلال في الدراما والمسرح ودور الكويت في دعم وإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا في إطار حملة (الكويت بجانبكم).



ومن الموضوعات أيضا (تطور تأسيس المجالس الإشرافية في الكويت خلال تاريخها المعاصر) كما نشرت المجلة موضوعا تناول سيرة الإعلامي الراحل محمد السنعوسي كرائد من رواد الإعلام الكويتي ودوره في تأسيس وانطلاق تلفزيون الكويت ودعم الحركة السينمائية.



وفي مجال الأدب نشرت المجلة موضوعا حول (الخيال العلمي في الرواية العربية في مجتمعات لا تزال غير منتجة للعلوم) اضافة إلى مقالات صحافية وثقافية وادبية وفنية متنوعة.