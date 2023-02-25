شبكة الجيل الخامس هي أحدث جيل من تقنيات الشبكات اللاسلكية. وهي توفر نطاقاً ترددياً عالياً للغاية بالإضافة إلى اتصالات أكثر موثوقية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. وستكون أسرع من شبكة الجيل الرابع بمئة مرة على الأقل، وقد بدأ تشغيل شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة في عام 2018.

مع الاهتمام العالمي الكبير بهذه الشبكة، والتنافس بين شركات الاتصالات والدول لإنشاء أكبر شبكات الجيل الخامس عبر السنوات القليلة الماضية، قد يتساءل المستثمرون عن كيفية مواكبة هذا التطور والاستفادة منه.

ما هي شبكة الجيل الخامس؟

- أفضل ما يميز شبكة الجيل الخامس عن تقنية الشبكات اللاسلكية السابقة هو سرعتها، حيث تعمل على جزء أكبر من الطيف الراديوي (Radio spectrum) للسماح للأجهزة اللاسلكية بنقل الإشارات بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن أن هذه التقنية تتيح أيضًا أوقاتًا أسرع لمعالجة المعلومات للأجهزة.

- في أوائل عام 2022، تم تعميم عمليات نشر شبكة الجيل الخامس لتغطي نحو 200 مليون شخص في الولايات المتحدة، وتم تجهيز الهواتف الذكية الجديدة الأفضل من نوعها التي أصدرتها كبرى الشركات المصنعة في عام 2021 بسعة شبكة الجيل الخامس.

- كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من التكنولوجيا اللاسلكية، هناك أيضًا إصدارات متعددة من تقنية شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك الموجة المليمترية، والتي توفر سرعات عالية بشكل كبير على مسافات قصيرة، ونطاق منخفض، مما يوفر سرعات أبطأ ونطاقًا أوسع.

كيف يتم التحوّل لشبكة الجيل الخامس؟

- إلى جانب تقديم سرعات أعلى بكثير من التقنيات اللاسلكية السابقة، قد تتيح شبكة الجيل الخامس تطبيقات للاستفادة من التقنيات الجديدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والبنية التحتية الحكومية وصناعة الاختبار والقياس وغيرها من الصناعات المختلفة.

- كما ستستفيد الشركات التي تستخدم بث مقاطع الفيديو عالي الدقة والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والواقع الافتراضي والتقنيات ذات الصلة.

كيف تستثمر في شبكة الجيل الخامس؟

- تتمثل إحدى الطرق السريعة للاستثمار في شبكة الجيل الخامس في استهداف شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا التي من المحتمل أن تصنع أجهزة تدعم تقنية شبكة الجيل الخامس.

- عملت الشبكات اللاسلكية الرئيسية مثل فيرايزون للاتصالات (Verizon Communications) بلا كلل في السنوات الأخيرة لإنشاء شبكات كبيرة للجيل الخامس في محاولة لجذب العملاء الباحثين عن سرعات أعلى وتقنيات أحدث والاحتفاظ بهم.

- ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الطرق للاستثمار في شبكة الجيل الخامس خارج نطاق شركات الإنترنت. تعد الشركات التي تبني أجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس منها.

- وكذلك الشركات التي توفر المكونات الرئيسية لتلك الأجهزة، مثل الرقائق أو أنظمة الفحص ثلاثية الأبعاد - مورد آخر للاستثمار.

- ستستفيد شركات الحوسبة السحابية ومزودو البنية التحتية للوصول إلى الشبكة والأجهزة والخدمات وشركات تكنولوجيا الألياف الضوئية من التكنولوجيا الجديدة.

- كما يمكن للشركات التي تطور تقنية السيارات ذاتية القيادة وأنظمة الواقع الافتراضي والروبوتات والتقنيات المماثلة الاستفادة أيضًا، وإن كان ذلك بشكل مباشر أقل.

ولكن ما هي المخاطر المحتملة للاستثمار في شبكة الجيل الخامس؟

- في حين أن شبكة الجيل الخامس لديها القدرة على إحداث ثورة في التكنولوجيا من نواحٍ عدة، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر للمستثمرين.

- على سبيل المثال، حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) من وجود مشكلات محتملة تتعلق بالسلامة بسبب إمكانية التداخل المرتبط بخدمات الجيل الخامس التي تستخدم جزءًا من الطيف الراديوي قريبًا من الطيف الذي تستخدمه الطائرات.

- ورغم أن شركات الطيران وموفري الشبكات اللاسلكية لديهم حافز قوي لمعالجة أي مخاوف محتملة حول السلامة تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس، إلا أنها حالة مستمرة ومتطورة قد يكون لها آثار ضارة على المستثمرين.

- بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن شبكات الطاقة والمصانع ومصافي النفط والمستشفيات وأنظمة البنية التحتية الأخرى تستخدم تقنية شبكة الجيل الخامس بدلاً من الأجهزة السلكية، فقد أصبحت عرضة للهجمات الإلكترونية من قبل المتسللين والتي ربما لم تكن مصدر قلق من قبل.

- أخيرًا، نظرًا للحاجة إلى إصلاح البنية التحتية بالكامل لتسهيل شبكة الجيل الخامس، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا متاحة بالكامل.

خلاصة القول

- تقنية شبكة الجيل الخامس اللاسلكية هي أسرع تقنية لاسلكية تم إنتاجها على الإطلاق. على الرغم من كونها تحويلية وتوفر إمكانيات مثيرة للمستثمرين، إلا أنها تنطوي على مخاطر ومن المحتمل ألا يتم تطبيقها بالكامل لسنوات قادمة.

- ومع ذلك، فإن العديد من الشركات في العديد من الصناعات - بدءًا من مزودي خدمة الإنترنت إلى مصنعي السيارات إلى الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي - ستستفيد من هذه التكنولوجيا.