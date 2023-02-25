احتفلت سفاراتنا لدى الهند بالذكرى ال 62 للعيد الوطني والذكرى ال 32 ليوم التحرير.



و أقام السفير جاسم الناجم حفلا بهذه المناسبة حضره وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة نيودلهي ونخبة مثقفة من جميع شرائح المجتمع الهندي بمن فيهم صحافيون وأكاديميون.



ورفع السفير الناجم في بيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة.



وقال إن "العلاقات بين البلدين تشهد تقدما ونماء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة" متعهدا بالعمل على تعزيزها من أجل تحقيق النماء والرخاء والازدهار للشعبين.



بدوره هنأ سعيد الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.



وأشار سعيد إلى أن العلاقات التجارية لا سيما في مجال النفط والغاز والاستثمارات الثنائية والجالية الهندية الموجودة في مختلف مجالات العمل بالكويت تدلان على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين الطرفين.