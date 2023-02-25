اعلن سفيرنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي عن عقد اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والكويت في لندن في مارس المقبل مؤكدا انها ستضيف إلى قوة الروابط بين البلدين.



وقال ان العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت وطيدة وأخذت تتعزز على مدى 124 عاما مضت منذ تأسيسها في عام 1899 إذ بنيت على ركائز عديدة منها الأمن والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم والسياحة.



وأشار خلال الاحتفال الذي اقامته سفارتنا في لندن بالاعياد الوطنية إلى تنفيذ النسخة السابعة من تمرين (محارب الصحراء) المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة في الشهر الجاري والذي قال انه "يسهم في زيادة التعاون الثنائي ويوحد المفاهيم العسكرية والتدريب المشتركة".



ولفت إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية هذا العام هو الاول بعد جائحة (كورونا) فيما أشاد بالعمل الجاد الذي بذله سفير الكويت السابق في لندن خالد الدويسان خلال ثلاثين عاما مضت من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة.



وأكد السفير العوضي الدور المحوري لملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية مستذكرا خطابها النادر الذي ألقته قبل نحو 32 عاما بشأن مشاركات القوات البريطانية في حرب تحرير الكويت والتي قالت إن " شجاعة الجنود قد تثمر جائزة حقيقية وهي سلام عادل ودائم".



وتقدم بالشكر الجزيل للجهود التي بذلتها المملكة المتحدة والدول الصديقة كافة من أجل تحرير الكويت.