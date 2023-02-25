مواطنون و مقيمون أكدوا ل "الأنباء" أن الأعياد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع



ثامر السليم



وسط أجواء من الفرحة والبهجة والسرور علت الاعلام ورفرفت الرايات وسط حشد كبير من المواطنين والمقيمين، وقد غطت الشوارع الزينة والاعلام وأجواء من الفرح والافتخار بهذه المناسبة العزيزة التي تمثل ذكرى غالية لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت الطيبة، حيث تجمع العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح العمرية منذ ساعات الصباح الباكر، ترتسم على محياهم علامات الرضا والفخر، وتزين ملابسهم ألوان علم الكويت، وهم يحتفلون بالأعياد الوطنية للبلاد .



"الأنباء" التقت عددا منهم وتعرفت على شعورهم بهذه المناسبة الغالية على القلوب، حيث عبروا عن سعاداتهم بالأعياد الوطنية وحرصهم على الاحتفال بها سنويا والتغني بحب الوطن من خلال الاهازيج والاغاني الوطنية المتعارف عليها، مثمنين دور كافة الجهات في اظهار هذه الاحتفالية بأحلى صورة وخاصة دور رجال الداخلية في حفظ الامن والأمان وتسيير عملية المرور.



في البداية قالت أم فراج العازمي: أهنئ الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية ونتمنى للكويت الامن والامان والاستقرار الدائم فليس هناك أغلى من الوطن، مشيرة الى اننا جئنا الى الكويت لنشارك اشقاءنا فرحتهم بالأعياد الوطنية.



وأكدت ان الكويت والسعودية بلد واحد وفرحتنا واحدة، متمنية كل الاستقرار والازدهار للكويت، لافتة الى ان عددا كبيرا من العائلات والشباب يعدون العدة كل عام في مثل هذه الايام للقدوم الى الكويت والاحتفال مع اهلهم بهاتين المناسبتين اللتين تعتبران اعيادا للسعوديين ايضا لما يربط الشعب السعودي والكويتي من صلة دم وروابط اجتماعية واسرية وايضا يعتبران اسرة واحدة كما هو حال شعوب الخليج العربي قاطبة.

من جانبه قال المواطن مطلق الفضلي اننا نحرص على المشاركة في الاحتفالات الوطنية كل عام لما لها من قيمة في النفس تنبع من الوفاء والولاء لبلدنا الغالي، فنحضر ابناءنا ونحكي لهم تضحيات الآباء والاجداد في الماضي ونخبرهم عن حاضرنا كيف تطورنا في ظل قيادتنا الحكيمة حتى اصبحنا بلد الانسانية والدولة التي يطمح كل شعوب العالم لزيارتها والتعرف عليها، ونؤكد لهم انهم هم الامل والمستقبل بيدهم لرفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره من خلال حفاظهم على هذا الارث الوطني الغني وعملهم بكل اخلاص وجهد ومثابرة على الارتقاء به، متمنيا للجميع قضاء وقت ممتع في الاحتفاليات على مدى يومين متتاليين .



ومن جهته قال المواطن خالد المطيري ان هذه المناسبة عزيزة على قلوب جميع الكويتيين ولها طابعها الخاص حيث يحرص الجميع صغارا وكبارا على المشاركة والمساهمة والحضور لها، مؤكدا ان هذه المناسبة تحمل في طياتها الكثير من كفاح الآباء والاجداد ويظهر حقيقة الولاء والانتماء اليى هذا الوطن الغالي.



وأشار الى اننا حرصنا على التواجد في هذه المناسبة وحضورها حيث أحضرنا الاكل والشاي والقهوة ومستمرون حتى المساء، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة والشعب الكويتي، مثمنا دور جهات الدولة المختلفة في تنظيم الاحتفالات وحفظ الأمن والأمان .



اما نيفين الشمري من المملكة العربية السعودية الشقيقة فقالت: انتهز المناسبة لأهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كله، مؤكدة اننا اتينا خصيصا لنشارك الشعب الكويتي هذه المناسبة السعيدة، واتمنى الأمن والأمان للكويت واهلها والازدهار الدائم .



ومن جهتها، قالت نورة الرشيدي اهنئ الكويت وشعبها، وسعيدة بهذه الاحتفالات المقامة، ونبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية، وان شاء الله الافراح دائمة، ودام عزك يا كويت.



من جانبه، هنأ جمال الخالدي بالأعياد الوطنية قائلا: نبارك للكويت حكومة وشعبا، والجميع مستمتع اليوم، ولا وجود دون الوطن ولا وطن كالكويت، ونتمنى للكويت الازدهار الدائم والاستقرار، وان تدوم الافراح على أرضها .