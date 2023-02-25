عبدالكريم العبدالله



اصدر مكتب حماية الطفل نصائح لسلامة الاطفال خلال فترة اجازة الاعياد الوطنية.



وجاء في النصائح، التي تنشرها «الأنباء»، عدم خروج الاطفال من نوافذ المركبات واعتلاء اسقف السيارات ورش المياه وبعض المواد التي ممكن أن تتسبب في انعدام الرؤية.



ودعا مكتب حماية الطفل في نصائحه بالتأكيد على الاطفال بمخاطر الذهاب الى اي مكان مع الغرباء، فضلا عن التأكيد على تعليم الاطفال ارقام الهواتف في حالات الطوارئ وما يجب فعله في حالة الطوارئ.



وتضمنت النصائح التذكير بمراقبة الاطفال في جميع الاوقات عندما يكونون على الشاطئ أو حمام السباحة أو اي مسطح مائي.