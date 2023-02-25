عبدالهادي العجمي

زيّن فريق الصقور السعودية سماء الكويت بعروض جوية رائعة نالت اعجاب الجمهور الذي تواجد مبكرا لمشاهدة عروض الاكروبات الجوية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32 لدولة الكويت.



شارك فريق "الصقور" وعددها 8 طائرات من نوع (بي أي إي هوك) وبمشاركة القوة الجوية الكويتية بطائرتين F18 و طائرة واحدة من نوع (يوروفايتر تايفون) انطلقتا من قاعدتي أحمد الجابر و سالم الصباح الجويتين



و استمر العرض لفترة 40 دقيقة على شارع الخليج العربي وتحديدا بجانب أبراج الكويت ، واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة طياري المملكة العربية السعودية الشقيقة والمستوى العالي لقدراته.



كما استمتعت الجماهير بعروض طائرات الF18 و يوروفايتر تايفون التابعة للقوة الجوية الكويتية والتي عكست امتياز وقوة السلاح الجوي الكويتي .