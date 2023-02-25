أصبح طبق الطعام الذي يحتوي على اللحوم ضربا من الخيال عند الكثير من السوريين بعد أن وصل سعره إلى مستوى قياسي بدمشق لم يسجله مسبقا بتاريخ البلاد، حيث بيع كيلو «الهبرة» من لحم الغنم إلى 100 ألف ليرة سورية، علما ان متوسط رواتب الموظفين خصوصا في القطاع العام تتراوح بين 100 و150 الفا مع الحوافز والبدلات، اي ما بين 14 و20 دولارا، حيث حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار بـ 7 آلاف ليرة.



وبحسب موقع تلفزيون «سوريا»، تراوح سعر كيلو لحمة الغنم (الخروف) المسوفة (مع الدهن) بين 55 و65 ألف ليرة حسب نسبة الدهن فيها وكيلو الدهنة بين 40 و45 ألف ليرة. وتختلف التسعيرة بالنسبة «للحمة الشقف والهبرة» تبعا لنوعها حيث كانت الأغلى «لحمة الفتيلة» التي وصلت إلى 100 ألف و«المتلة» 90 ألفا وباقي الأجزاء بين 75 و85 ألفا.



وطال الارتفاع أيضا، لحمة العجل، ليسجل كيلو الهبرة الفتيلة 75 ألفا والمتلة 70 ألفا، وباقي الأجزاء بين 60 و65 ألفا، بينما تباع المفرومة المسوفة بـ 45 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى 35 ألف ليرة.



ودفعت هذه الأسعار المرتفعة الراغبين بشراء اللحمة التوجه إلى صالات المؤسسة السورية للتجارة التي تبيع كيلو لحم الغنم الهبرة بـ 71 ألف ليرة، والمفرومة مسوفة بـ 42 ألف ليرة، وهي أسعار يراها بائعو اللحوم بدمشق غير منطقية ما يدعو للشك بماهيتها، حيث قال أحد اللحامين لموقع تلفزيون سوريا مفضلا عدم ذكر اسمه إن «أغلب الظن أن اللحوم التي تباع بالسورية للتجارة ليست لحم ذكور الخراف، بل الإناث، ومن المعروف أنها أرخص ومذاقها أقل نكهة، أو أنها لحوم خراف كبيرة بالسن أو مريضة».



وأشار اللحام إلى أنه من «الصعب جدا الكشف عن ماهية الذبيحة بعد ذبحها دون النظر إلى أعضائها التناسلية أو أسنانها قبل الذبح، إضافة إلى أن «السورية للتجارة» تبيع اللحوم مفرومة ومقطعة جاهزة، حيث لا يمكن للزبون معرفة القطعة التي حصل عليها من أين اقتطعت وهل هي فعلا أخذت من خروف أم نعجة أو حتى إنها لحم مجمد»، علما أن البيع بهذا الشكل ممنوع من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتبع لها السورية للتجارة، والتي قد تغلق المحل في حال وجدت كمية من اللحوم مفرومة مسبقا تلافيا للغش.



أبو ملاذ، وهو أحد زبائن «السورية للتجارة» بصالة المزرعة بدمشق، قال إنه «يعتمد منذ سنوات على الشراء من الصالة لأنها أرخص بنسبة كبيرة من السوق، لكنه لم يلاحظ شيئا مختلفا أو مثيرا للشكوك في الطعم»، وفي الوقت ذاته اشتكى من أن السورية للتجارة لا تتيح لك خيار شراء أنواع كثيرة من اللحوم كالشرحات مثلا فأنت لست قادرا على اختيار قطعة اللحم التي تريد وملزم بشراء الصحون الجاهزة المقطعة والمفرومة مسبقا لا على التعيين».



أيضا، يشير أبو ملاذ إلى أنه قد يضطر لشراء أوقية لحمة أو نصف أوقية أغلب الأحيان تبعا للظروف المادية، إلا أن السورية للتجارة تلزم الزبائن بشراء نصف كيلو وأكثر فقط، فهي ليست خيارا جيدا للأشخاص غير المقتدرين والراغبين بشراء كمية قليلة من اللحوم.



وبدأت القفزات المتتالية بأسعار الخراف الحية مع بداية يناير الماضي حتى وصلت في نهايته إلى ما يقارب 24 ألفا، ولتدخل الأسعار مع بداية الشهر الجاري «متاهة سعرية جديدة» كسرت حاجز 30 ألف ليرة للكيلو، وهو «ما يعد سابقة في أسعار المواشي التي ارتفعت بنسبة تقارب الـ 100% خلال أقل من شهرين»، بحسب صحيفة «تشرين» الرسمية.



وأشار أحد المربين للصحيفة، إلى أن «الوقت الحالي هو وقت ولادات لذلك يخف عرض المواشي في الأسواق»، مضيفا أن «الأمطار الأخيرة ساهمت في الإحجام قليلا عن البيع لانتظار تحسن واقع المراعي والتقليل من فاتورة العلف، لكن لايزال الحديث عن تأثير الأمطار باكرا بعض الشيء بانتظار عودة الحياة إلى المراعي وتبيان مدى تحسنها بالأمطار».