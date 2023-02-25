أعلن الجيش الأردني في بيان إن قوات حرس الحدود أسقطت السبت طائرة مسيرة قادمة من سورية حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».



واضاف أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية «إم4»، وأربع قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود».



وأكد أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».



ويعلن الجيش الأردني باستمرار إحباط عمليات تهريب اسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.



وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.



وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.