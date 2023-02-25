القاهرة ـ ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي إن التعاون بين وزارات الدولة يعكس روح الجمهورية الجديدة في الاهتمام بالمواطن وسلامته.



جاء ذلك خلال اتصال وزيرة الهجرة بأسرة الشاب المصري، العائد من موزمبيق، أحمد عبدالفتاح، للاطمئنان على حالته، والتهنئة بتحسن صحته وخروجه من الرعاية المركزة، بحسب بيان لوزارة الهجرة.



وأشادت السفيرة سها جندي، خلال الاتصال، بجهود زملائه في فترة عمله بموزمبيق، الذين ناشدوا الوزارة التدخل ليتم على الفور تنسيق الجهود لمدة 3 أسابيع متصلة، لنتمكن من نقله بدعم طبي حتى وصوله للقاهرة، مشيدة بالجهد الضخم الذي بذلته وزارة الصحة المصرية على مدار نحو 5 أشهر، حيث استقبلت المواطن المصري في سبتمبر الماضي، عقب معاناته من إجراء نحو 6 عمليات جراحية في موزمبيق عقدت الوضع الصحي، وهددت حياته إثر اصابته بالتيفود.



وأوضحت أن نجاة أحمد معجزة، مثمنة جهود الطاقم الطبي بمستشفى دار الشفاء، والذي بذل جهدا كبيرا للغاية، خلال الفترة الماضية، احتجز خلالها الشاب المصري في الرعاية المركزة، لتتم متابعته على مدار الساعة، ليقطع شوطا مهما في طريق التعافي، وأخيرا أجريت له عملية ناجحة لإصلاح الجهاز الهضمي المتضرر، وتحسنت حالته وخرج من الرعاية المركزة، مشيدة بجهود وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وتعاونه منذ استقبال الحالة في مصر.



وأكدت الوزيرة الحرص على متابعة أحوال المصريين بالخارج، حول العالم، بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وقالت إن مصر سند للمصريين في الخارج في أي مكان، ولا تتخلى عنهم في أي موقف.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا كبيرة بذلت لعودة الشاب المصري من موزمبيق، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث حرصت «الهجرة» على التنسيق مع السفارة المصرية في موزمبيق وكينيا، للبحث عن رحلات طيران تقبل نقل الشاب وتجهيزه طبيا بمساعدة المستشفى القبطي في كينيا حتى سمحت حالة الشاب الصحية بالعودة إلى مصر، كما ثمنت الدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة المصرية بالخارج، حيث تم تقديم الرعاية الطبية للشاب في المستشفى المصري القبطي في كينيا، حتى يتعافى ويمكن اتخاذ قرار عودته إلى مصر.



وأكدت الوزيرة أن ما حدث من تواصل وتنسيق وتعاون بين وزارات الهجرة والخارجية والصحة، وكذلك الكنيسة القبطية في كينيا، حتى وصول الشاب المصري بأمان، ليستكمل رحلة علاجه في مصر، يعد نموذجا مصريا متميزا للعمل المشترك والبناء لصالح المصريين في الخارج، ما يعكس روح الجمهورية الجديدة، التي تعني بالاهتمام بالمواطن وسلامته، مهما بعدت المسافات، متمنية الشفاء العاجل والسلامة للشاب المصري، حتى يعود إلى أهله وبيته.