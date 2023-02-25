رفع محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية الخالدة.



وقال الحجرف: بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعا نستذكر بفخر واعتزاز الأجداد المؤسسين لهذا الوطن الغالي، كما نستذكر ملاحم وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أروع البطولات في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الكويت والذود عنها بدمائهم الزكية، وأن ما قدموه سيظل دوما مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به في معاني الانتماء والولاء للوطن ولقيادته الحكيمة ممثلة في آل الصباح الكرام.



وأكد في تصريحه على تجديد البيعة والولاء والطاعة لمقام صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين اللذان يقودان السفينة بحنكته واقتدار لبر الأمان ومزيد من الرفاهية والأمن والأمان لكويتنا الحبيبة للتغلب على جميع المتغيرات والتحديات الاقليمية والدولية التي يشهدها العالم من حولنا ضمانا لحماية الكويت وشعبها، مشيرا إلى أن هذه المناسبة مدعاة للفخر والاعتزاز، بما سطره أبناء الكويت الأوائل من المؤسسين والأجداد من إنجازات يشهد بها القاصي والداني.



وختم الحجرف تصريحه بالتوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة تحت ظل قيادتها الحكيمة ممثلة بمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وأن يحفظ كل بلاد المسلمين من كل مكروه.