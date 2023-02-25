هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الكويت، بالأعياد الوطنية متمنيا للشعب الكويتي دوام العزة والتقدم.



وشدد على «أن لبنان والكويت تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، كانت وستبقى عنوانا للاخوة الصادقة».



من جانب آخر واحتفاء بالعيد الوطني الثاني والستين وعيد التحرير الثاني والثلاثين للكويت، دعا الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، القائم بأعمال سفارتنا في بيروت، لحضور حفل استقبال سيقيمه بالمناسبة، مساء الثلاثاء 28 الجاري في بيروت.



وبالمناسبة، غرد نائب بيروت فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر وقدم التهاني الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي، متمنيا المزيد من الاستقرار والأمان والازدهار للكويت وشعبها.