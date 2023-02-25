مبارك الخالدي



تخطي العربي غريمه الفحيحيل 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في إطار منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز.



وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده إلى 28 نقطة مقلصا الفارق مع الكويت المتصدر إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفحيحيل عند 20 نقطة. وقد سجل للعربي محمد الصولة (47 و92 من ركلة جزاء) وسلمان العوضي (82) فيما سجل للفحيحيل يعقوب الطراروة (49).



وجاءت المباراة سريعة ومثيرة من الجانبين وكان الشوط الأول ممتعا وشهد رغبة من الفريقين للتسجيل وخطورة واضحة للفحيحيل الذي أجاد تغطية منطقته الدفاعية والارتداد المنظم والسريع. وكانت أولى المحاولات انفراد لسيف الحشان بالحارس فواز الدوسري لكنه سدد الكرة بجوار القائم الايسر (13) تلتها تسديدة من خارج المنطقة للسنوسي الهادي مرت جوار القائم الأيمن (18). ولم تجد محاولة كينجسلي ايدو بعد ارتدادها من الحارس اي متابعة لتضيع فرصة سانحة (26). ومن هجمة مرتدة تلاعب فيتور داسيلفا بالدفاع العرباوي لكن الحارس سليمان عبدالغفور كان في المكان المناسب لإبعاد الكرة (37) كما تألق عبدالغفور في إبعاد قذيفة لداسيلفا من خارج المنطقة (41) ومر سلطان العنزي من الحارس الدوسري لكنه لم يجد المساندة المطلوبة لتتوالى فرص العربي المهدرة (43).



وفي الشوط الثاني افتتح البديل محمد الصولة التسجيل بعد ان استثمر خطأ دفاعيا في تمرير الكرة ليخطفها ويمر من الحارس ويودعها الشباك (47) ولم يتأخر أبناء الفحيحيل في الرد بعد أن أرسل عبدالمحسن العجمي كرة بينية ليعقوب الطراروة أودعها الشباك على يسار الحارس عبدالغفور (49) وليتواصل الاداء المرتفع من الجانبين وفي الربع ساعة الاخير دفع مدرب العربي بثقله الهجومي باشراك سلمان العوضي وأحمد حزام لتزداد المحاولات الهجومية وسط تكتل دفاعي لأبناء الفحيحيل وأرسل السنوسي كرة ساقطة استقبلها العوضي بالصدر وسددها ببراعه في سقف المرمى (82) كما عاد الصولة واضاف الهدف الثالث للفريق والثاني له شخصيا من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع (92).