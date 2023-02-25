حقق أرسنال فوزا صعبا وغاليا على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «كينغ باور» ضمن الجولة الـ 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز (1+45)، ورفع «الغانرز» رصيدهم إلى 57 نقطة متفوقا على منافسه المباشر مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط.



ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة، ويحلم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ـ المدير الفني لأرسنال ـ باستعادة الأمجاد وإعادته لمنصة التتويج، وقاد أرتيتا أرسنال نحو التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، بينما يمتلك مواجهة مؤجلة أمام إيڤرتون من الجولة السابعة.



في السياق ذاته، فاز ويست هام على نوتينغهام فورست برباعية نظيفة رفع رصيده بها إلى 23 نقطة فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 25 نقطة، كما حسم أستون ڤيلا مواجهته مع إيڤرتون بفوز صريح بهدفين دون رد ورفع رصيده إلى 31 نقطة محتلا فيها المركز الحادي عشر في سلم الترتيب، فيما تراجع إيڤرتون إلى المركز الثامن عشر وبات قريبا أكثر من مراكز الهبوط.