يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين من منتخب المملكة العربية السعودية بنتيجة 25-23 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة العربية لكرة اليد والمقامة في الأردن، ليبقى «الأزرق» على رصيده السابق بـ 4 نقاط فيما أصبح رصيد السعودية 6 نقاط في وصافة الترتيب العام مؤقتا، وما زال منتخبنا يملك الفرصة للتأهل إلى المركزين الأول أو الثاني والوصول للمباراة النهائية التي تجمع بين المتصدر والوصيف.



في سياق متصل، غادر وفد فريق اليد الأول في نادي الكويت إلى صربيا اليوم للانخراط في معسكر خارجي استعدادا لمنافسات بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس بنسختها الـ 39 والتي ستقام في مملكة البحرين في 8 لغاية 17 مارس المقبل.