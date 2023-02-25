عواصم- وكالات: أعلنت رئيسة البيرو دينا بولوارتي سحب سفير بلادها لدى المكسيك «بشكل نهائي»، مشيرة إلى دعم الرئيس المكسيكي لرئيس البيرو المخلوع بيدرو كاستيو، في قرار دانته المكسيك.



ونددت بولوارتي التي خلفت كاستيو بعد توقيف الأخير في 7 ديسمبرالماضي، بتدخل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «غير المقبول» في «الشؤون الداخلية» للبيرو.



من جهتها أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن «أسفها لقرار الحكومة الحالية لجمهورية البيرو خفض العلاقات الديبلوماسية بين البلدين إلى مستوى قائم بالأعمال».



وتابعت الوزارة في بيان أن الحكومة المكسيكية «ستبقي مستوى تمثيلها الديبلوماسي والقنصلي» في البيرو، في قرار يرمي خصوصا إلى «تعزيز العلاقات» بين البلدين.



وشدد البيان على أن المكسيك مقتنعة بضرورة «إبقاء قنوات التواصل الديبلوماسي مفتوحة لما فيه مصلحة الشعبين».



وكانت البيرو طردت السفير المكسيكي في ليما في نهاية ديسمبر2022، بعدما منحت المكسيك اللجوء السياسي لزوجة كاستيو وولديه.