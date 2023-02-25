عواصم - وكالات: تمكنت شاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية من عبور معبر طورخم الحدودي الرئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد أن أغلقته سلطات طالبان قبل نحو أسبوع.



وكان مسؤولون من البلدين قد أعلنوا إعادة فتح معبر طورخم الواقع على بعد 170 كيلومترا من كابول وإسلام أباد.



وقال مسؤول الجمارك الأفغاني في المركز الحدودي مسلم خكسار «أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل».



وأكد المسؤول الكبير في منطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد أن «إجراءات العبور والتجارة عادت إلى طبيعتها».



وقال مسؤول جمركي باكستاني طلب عدم كشف اسمه «تم إرسال شاحنات تحمل الأرز والأسمنت ومواد بناء وأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان».



وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن مئات الأشخاص من البلدين عبروا النقطة الحدودية.



وأغلقت السلطات الأفغانية معبر طورخم مساء الأحد الماضي بعد أن فرضت السلطات الباكستانية قواعد جديدة على مرافقي المرضى.



ثم وقع صباح الاثنين تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين، حمل كلا الطرفان مسؤوليته للآخر.