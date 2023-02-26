احتفلت منطقة (بوليفارد رياض سيتي) في العاصمة السعودية بالعيد الوطني الثاني والستين لدولة الكويت من خلال فعالياتها وزواياها التي تزينت بألوان العلم الكويتي محتفية بمسيرة دولة الكويت.



واحتضنت المنطقة احتفالات الزوار بالعيد الوطني لدولة الكويت مع عدد من المواطنين الكويتيين الذين يسجلون حضورهم في الفعاليات التي تحتضنها منطقة (بوليفارد رياض سيتي) على وقع الأغاني الوطنية والمشاعر الممتزجة بالفرح والمشاعر الأخوية حيث تواصلت الاحتفالات لتنسج المزيد من الروابط والعلاقات الراسخة بين المملكة والكويت.



وخلال الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي تحولت شاشات (سكوير) في (البوليفارد) إلى عرض بصري يحتفي بقيادة المملكة والكويت مؤكدة على ما تحمله المناسبة من مكانة لدى الشعبين.