السهيل تناولت بطولاتهم في كتاب توثيقي بالتعاون مع «الأنباء»

عبدالعزيز الفضلي



ونحن نعيش فرحة الاعياد الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من اجل هذه الارض الطيبة اثناء الغزو العراقي الغاشم ومن بينهم الشهداء العاملون في وزارة التربية من معلمين واداريين وطلبة، حيث وصل عددهم تقريبا 207 شهداء قامت بحصرهم المربية الفاضلة والمستشارة التربوية سهام حمد السهيل بالتنسيق مع مكتب الشهيد وجمعية الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية من خلال اعداد كتاب توثيقي يتناول بطولات شهداء التربية وبرعاية وتعاون من جريدة «الأنباء»، ويضم الكتاب بيانات الشهداء والأسرى الشهداء وحيثيات الاستشهاد وصورهم.



وفي هذا السياق، ابدت مصادر مطلعة اسفها لعدم اطلاق التربية اسماء هؤلاء الرموز الوطنية على مدارسها أو اقل تقدير عرض اسمائهم وبطولاتهم على الشاشة الالكترونية في مبنى التربية الواقع بجنوب السرة خاصة وان مكتب الشهيد كان قد طلب من وزارة التربية وضع جداريات لشهداء الكويت الابرار في المدارس الحكومية، مستغربة في الوقت نفسه عدم استدعاء صاحبة الكتاب وتقديم الشكر لها والاطلاع كذلك على الكتاب والاستفادة منه، واضافة نبذة منه في المناهج الدراسية عن بطولات الشهداء.