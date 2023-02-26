هنأ رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني- الكويتي أسعد صقال، الكويت وقيادتها وشعبها لمناسبة العيد الوطني الكويتي الـ62.

وقال: "62 عاماً من العطاء والخير والمحبة والتقدم والازدهار والانفتاح والتسامح، صفات وأسس رسخت من خلالها الكويت الشقيقة دورها الريادي في الوطن العربي والعالم، وكل ذلك بفضل قيادتها الحكيمة والأسرة الحاكمة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهامها في الحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق المزيد من التقدم والريادة".



وأضاف صقال: "في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، يتطلع مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي لتحقيق نقلة نوعية في تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الكويتية على مختلف المستويات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الكويتي، بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين".



وختم بالتمني للكويت كل الخير وأعواما مليئة بالاستقرار والازدهار.