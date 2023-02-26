تواصل بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية، منافاساتها غدا الاثنين في رماية التراب للرجال والسيدات، التي انطلقت اليوم الاحد.

كما تنطلق غدا منافسات رماية الجونيورز تراب للناشئين.

إلى ذلك، تألق منتخب كازاخستان بشكل لافت في بطولة كأس آسيا للرماية، المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، حيث نجح الرماة في حصد ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقة "سكيت" في فئات المختلط والناشئين والناشئات.

وجاء فوز كازاخستان بعد احرازه لقب منافسات رماية سكيت المختلط عبر الراميين ادوارد بشينكو وزميلته أسيم أورنباي لينالا الذهب متقدمين على مواطنيهما يونس ماشزون و زويا كرافشينكو صاحبي الميدالية الفضية.

وتقاسم الميدالية البرونزية للمسابقة ذاتها منتخبا قطر عبر الراميين ن راشد العذبة و ريم الشرشني، والبحريني بواسطة تمار الوطاه ولطيفة الناجم بعد تعادلهما بالنقاط.

وواصل منتخب كازخستان تألقه بالبطولة ليظفر بالميدالية الذهبية لفئتي الناشئين والناشئات، عبر الرامي دانيل سترلستوف بالناشئين والرامية أديل سادكبايفا بالناشئات.

الاستعداد لبطولة العالم

وتقدم الرامي القطري راشد العذبة، بالشكر الجزيل للجنة المنظمة على تنظيم هذه البطولة والتي تتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية.

وتابع: «طموحنا كان يتمثل في حصد الميدالية الذهبية، لكن غياب التوفيق حال دون ذلك، علما بأن الفرق بيننا وبين صاحب الميدالية الفضية نقطة واحدة».

وأشار العذبة الى ان بطولة سمو الامير الدولية السنوية وبطولة آسيا، خير إعداد للمنتخب القطري لبطولة العالم، والتي تستضيفها الدوحة الأسبوع المقبل".

وبين العذبة ان بطولة آسيا بالكويت، بمنزلة بطولة عالم مُصغرة، حيث إنها تحظى بمشاركة رماة وراميات ينافسون بقوة على الميداليات الملونة في جميع البطولات، وهو الأمر الذي يجعلها خارج نطاق التوقعات.

بدورها، أبدت الرامية القطرية ريم الشرشاني، سعادتها بالمشاركة في بطولة سمو الامير الدولية السنوية وبطولة آسيا، مؤكدة ان هاتين البطولتين تعتبران من أقوى البطولات على المستوى الدولي.

وتابعت: «تحقيق أول ميدالية للرماية القطرية في المختلط، إنجاز كبير في مسيرتي وهذا الأمر أعتبره دافعا وحافزا، لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا في بطولة العالم المقبلة في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024».

وشددت على أنها حققت الأهداف المرجوة من المشاركة في البطولتين سواء بالظفر بالميدالية أو الاحتكاك مع رماة من أصحاب المستوى العالي، وكذلك الاستعداد بشكل رائع لبطولة العالم.