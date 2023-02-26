لقد كان العام الماضي حافلًا بالأحداث بحق، لذا يتطلع الكثير منا إلى الاحتفال بقدوم العام الجديد واتخاذ القرارات والتطلع إلى بداية جديدة. ولكن مع احتفالنا بالعام الجديد، من المهم أيضًا أن نتذكر أننا عامًا بعد عام، نقترب من سن التقاعد.

صحيح أن العام الجديد هو وقت البدايات الجديدة ووضع الأهداف، فضلًا عن أن التفكير في التقاعد قد يكون في بعض الأحيان أمرًا شاقًا على النفس بل وحتى مخيفًا. إلا أن مراجعة خطة التقاعد الخاصة بك مع بداية العام الجديد يمكن أن تساعدك على شحذ الهمم والتركيز على أهدافك.

إذا تأملت كلا الحدثَيْن -أيّ بداية العام والتقاعد- ستجد أن هناك العديد من أوجه التشابه بينهما، فيما يلي أبرزها:

بداية جديدة

- يمثل كلٌّ من العام الجديد والتقاعد بداية جديدة. فالعام الجديد هو الوقت الذي يمكننا فيه تحديد الأهداف، وإحداث تغييرات إيجابية في حياتنا.

- كذلك، يسري الأمر ذاته على التقاعد، حيث يمثل نهاية سنوات العمل وبداية مرحلة جديدة من الحياة. وفي كلتا الحالتين، يكون أمامنا فرصة لإعادة اكتشاف ذواتنا وتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتبقي.

- إن أفضل وقت لمراجعة خطة التقاعد الخاصة بك هو الآن، فقد لا تكون مدخراتك كافية لدعمك بقية حياتك، حتى لو كنت تدخر للتقاعد لسنوات عديدة.

- يعود ذلك إلى التضخم والنفقات غير المتوقعة والتغيرات في وضعك المالي والتي يمكن أن تؤثر على مقدار الأموال التي تحتاجها للتقاعد.

فترة انتقالية

- قد ننتقل في العام الجديد من مرحلة من مراحل الحياة إلى أخرى أو من تحديات العام السابق.

- وكذلك التقاعد والذي يعتبر فترة انتقالية، حيث ننتقل من عالم العمل إلى مرحلة جديدة في الحياة قد تكون حافلة بالتحديات والفرص الجديدة.

- لكي تمرّ بأمان في مرحلة ما بعد التقاعد، عليك أن تعيد صياغة إستراتيجيتك الاستثمارية؛ لأنها قد لا تعمل لصالحك بعد الآن. وبمرور الزمن، قد تكون استراتيجيتك الاستثمارية قد تغيرت، أو ربما تغير السوق بطرق تؤثر على مدخراتك.

- يمكن أن تساعدك مراجعة استثماراتك على التأكد من أن أموالك يتم استثمارها بأكثر الطرق فاعلية.

وقت للتفكير

- علينا أن نأخذ بعض الوقت لإلقاء نظرة على العام السابق والنظر فيما أنجزناه وما زلنا نطمح إلى تحقيقه.

بنفس الطريقة، مع اقترابنا من التقاعد، قد نفكر في وظائفنا وحياتنا ونفكر فيما نريد أن نفعله في الوقت المتبقي لنا.

- من الأفضل أن تراجع خطة التقاعد الخاصة بك في بداية العام. لأنه بمرور الأيام، قد تنشغل بمتطلبات الحياة اليومية وتغفل أهدافك طويلة المدى.

- ولكن من خلال مراجعة خطتك في بداية العام، يمكنك تذكير نفسك بما تريد تحقيقه والاستمرار في التركيز على أهدافك على مدار العام.

- أخيرًا، يمكن أن تساعد المراجعة المنتظمة لخطتك في ضمان بقائها على المسار الصحيح؛ لذلك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فاحرص على الاستعانة بمستشار مالي لمراجعة خطة تقاعدك.

- فبتقييم مدخراتك واستثماراتك وأرباحك المحتملة، يمكن للمستشار المالي الخاص بك التأكّد من أن لديك ما يكفي من المال لتحظى بتقاعد مريح.