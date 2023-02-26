ذكر موقع (ذي إنفورميشن) الإلكتروني أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة في وقت مبكر اليوم الأحد قولهم إن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع (ذي إنفورميشن) المعني بالتكنولوجيا الأميركية إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.

وقال ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.