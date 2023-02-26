انتهى ديربي العاصمة مدريد بين ريال حامل اللقب وجاره اللدود أتلتيكو المنقوص بالتعادل 1-1 السبت، في قمة مباريات المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتصب النتيجة في مصلحة برشلونة المتصدر.

وشكل الديربي «الساخن» فرصة لتألق البديلين الأوروغوياني خوسيه خيمينيز الذي سجل هدف السبق لأتلتيكو (78)، والمهاجم الاوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز الذي ادرك التعادل لريال (85).

كما طرد البديل أيضا الأرجنتيني أنخيل كوريا بالبطاقة الحمراء المباشرة لضربه مدافع ريال الألماني أنتونيو روديغر (64).

من جهته، عزز أتلتيكو مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 42 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس الفائز على مضيفه إلتشي 3-2 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وذكر دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد أن فريقه كان «يشبه الحرباء، لقد غيرنا تشكيلتنا قليلا، وحاولنا تقوية منطقة ماركوس يورينتي، وانتقلنا من 4-4-2 إلى 3-5-1 للسيطرة بشكل أفضل على المباراة، وحصلنا على هجمات مرتدة، من دون أن تأتي ثمارها».

من جهته، رفض أنشيلوتي فكرة أن ريال لن يتمكن من الحفاظ على لقبه قائلا: «هذا ليس وداعا للدوري الإسباني، سيكون الأمر أكثر تعقيدا من قبل، لكننا سنقاتل حتى النهاية، استقبلنا هدفا لأن المنافس يتمتع بمستوى عال أيضا».

وفي مباريات أخرى، فشل ريال سوسييداد في الفوز للمباراة الثانية تواليا بخسارته بهدف عكسي للاعبه إيغور سوبيلديا أمام مضيفه ڤالنسيا الذي أنعش آماله في البقاء في الدرجة الأولى بنتيجة 0-1، وفاز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1، وقادش على رايو فاييكانو 1-0.