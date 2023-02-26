أحرز الشارقة لقب الكأس السوبر الاماراتية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على العين 1-0 السبت في ستاد نادي النصر في دبي.

وسجل التوغولي لابا كودجو مهاجم العين هدف الشارقة الوحيد بالخطأ في مرماه (29).

وسبق للشارقة احراز اللقب عامي 1993 و2019، مقابل 5 مرات للعين صاحب الرقم القياسي في 1994 و2002 و2009 و2012 و2015.

كما حقق الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة رقما خاصا بعدما احرز اللقب الخامس في البطولة مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث سبق له ان قاد العين للفوز في 2012-2013 وشباب الأهلي في 2013-2014- و2014-2015 و2016 -2017.

ورغم سيطرة العين وفرصه الخطرة في المباراة التي قادها الپولندي سيمون مارسينياك، حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الارجنتين وفرنسا، الا ان الشارقة عرف كيف يخطف هدف الفوز في الشوط الاول ويحافظ عليه حتى النهاية.

وأصاب جناح العين المغربي سفيان رحيمي القائم بعد تسديدة من مسافة قريبة (27)، لكن الشارقة رد بعد دقيقتين بافتتاح التسجيل عقب ركنية من محمد عبد الباسط تابعها البرازيلي كايو لوكاس برأسة أصابت القائم، ثم سجل لابا كودجو بالخطأ في مرمى فريقه (29).

ولم يكن رحيمي محظوظا مجددا بعد تسديدة قوية صدها حارس الشارقة عادل الحوسني ثم اصابت العارضة وخرجت (32).

وتابع الحوسني تألقه مبعدا رأسية خطرة من كودجو(61)، قبل أن يبعد مدافع الشارقة البديل البرازيلي غوستافو بيريرا كرة عن خط المرمى بعد تسديدة من الارجنتيني ماتياس بالاسيوس (79).