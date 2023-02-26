واصل أرسنال المتصدر صحوته وحقق فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي 1-0 بهدف البرازيلي غابريال مارتينيلي، فيما أبقى مان سيتي الضغط بفوزه على مضيفه بورنموث 4-1، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم السبت.

وحقق النادي اللندني فوزه الثاني تواليا في الدوري ليبقى على بعد نقطتين من «السيتي» الذي خاض مباراة أكثر.

وقال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الفوز: «بالنسبة لمقدار الوقت الذي سيطرنا فيه على الاستحواذ والوقت الذي تواجدنا فيه في الثلث الأخير، كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص وإحراز المزيد من الأهداف»، مضيفا «عندما لا تفعل ذلك، يجب أن تكون استثنائيا في عملك الدفاعي واستقبلنا تسديدة واحدة، دفاعيا كنا متميزين».

وعاد مان سيتي حامل اللقب الى سكة الانتصارات بفوز كاسح على بورنموث بعد أن مني بتعادل قاتل مع نوتنغهام فوريست الاسبوع الماضي.

في بورنموث، تناوب على تسجيل الاهداف الارجنتيني خوليان ألفاريس (15)، والنرويجي إرلينغ هالاند (29) الذي عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري بهدفه الـ27 هذا الموسم، وفيل فودن (45) والويلزي كريس ميفام خطأ في مرمى فريقه (51).

وأحرز الكولومبي جيفيرسون ليرما الهدف الوحيد لأصحاب الارض (83).

وأصبح بالتالي هالاند أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع «السيتي» في «البريمييرليغ» خلال موسم واحد متجاوزا أهداف الارجنتيني سيرخيو أوغوير ال26 طيلة موسم 2014-2015.

وقال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا بعد الفوز: «بالنظر إلى عدد المباريات والرحلات، فقد لعبنا بشكل شرس رائع للغاية، كان هجومنا أكثر ديناميكية وحققنا نتيجة جيدة».

وعاد ليڤربول الجريح لمسلسل إهدار النقاط باكتفائه بالتعادل السلبي ضد مضيفه كريستال بالاس، واكتسح وست هام ضيفه نوتنغهام فوريست 4-0، وألحق فيلا الخسارة الاولى بايفرتون على أرضه منذ وصول المدرب شون دايش على رأس الجهاز الفني للاخير، بفوزه عليه 2-0، واستهل المدرب الاسباني خافي غراسيا مشواره مع ليدز يونايتد بفوزه على ضيفه ساوثمبتون المتذيل 1-0.