واصل نابولي بثبات مشواره نحو لقبه الاول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ 1990، بفوزه على مضيفه إمبولي 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين السبت.

وسجل الألباني أدريان اسماعيلي الهدف الاول في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (17)، فيما عزز النيجيري فيكتور أوسيمهن صدارته لترتيب هدافي «سيري أ» مسجلا هدفه التاسع عشر هذا الموسم (28).

ونجح نابولي في الصمود بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد البرتغالي ماريو روي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تعمده الخشونة.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده الى 65 نقطة ليبتعد بفارق 18 نقطة عن الإنتر الثاني ليبدو قريبا أكثر من أي وقت مضى من لقبه الثالث في تاريخه.

وهذا الفوز الثامن تواليا لفريق المدرب لوتشانو سباليتي في الدوري وجاء في أعقاب خطوة قد تكون تاريخية للفريق.

وقال أوسيمهن الذي سجل هدفه الحادي عشر في 11 مباراة في جميع المسابقات هذا العام: «أعتبر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا هو أمر كبير بالنسبة لي، إنه دافع كبير، أريد أن أستمر على هذا النحو وأحرز الأهداف للفريق وأقترب أكثر من هدفنا هذا الموسم».

وفي مدينة لم تحلم بالمجد منذ أيام أسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990، عاد الحماس الى نابولي الذي يقدم مستويات استثنائية في جهتي الملعب كونه صاحب أفضل هجوم ودفاع بين الفرق العشرين.