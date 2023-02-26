أسقطت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا نظيرتها الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، وحققت السبت لقب دورة دبي الدولية للألف في التنس بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين 6-4،4-2.

وهذا اللقب الاول للمصنفة 30 عالميا هذا العام والسادس في مسيرتها، والاكبر منذ تتويجها بلقب رولان غاروس 2021.

وكانت شفيونتيك مرشحة لحصد لقبها الثاني تواليا بعد أن احتفظت الاسبوع الماضي بلقب دورة الدوحة.

لكن في طريقها الى النهائي، أزاحت كرايتشيكوفا كلا من المصنفة ثانية عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي، ثم الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة في نصف النهائي، علما أنها كادت تودع من الدور الـ32 لولا أنقذت أربع نقاط حاسمة ضد الروسية داريا كاساتكينا.

وأصبحت ابنة الـ27 عاما بالتالي خامس لاعبة فقط في التاريخ تفوز على المصنفات الثلاث الاوليات في دورة واحدة بعد الاميركيتين سيرينا وفينوس وليامس، وسابالينكا والالمانية شتيفي غراف.

وقالت بعد تتويجها: «ما تمكنت من القيام به هذا الأسبوع هو إنجاز كبير، كنت أستمتع حقا بجميع المباريات، وأحب بالتأكيد اللعب في الملاعب الكبيرة».

وجددت كرايتشيكوفا، المصنفة ثانية عالميا سابقا، فوزها على المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى، بعد أن أسقطتها أيضا في نهائي دورة أوسترافا التشيكية أواخر العام الماضي، علما أن شفيونتيك حسمت أول مواجهتين ضد منافستها.

من جهتها، قالت شفيونتيك خلال التتويج على أرض الملعب: «أنا متأكدة من أننا سنخوض العديد من النهائيات، ولكن آمل أن تسير الأمور في طريقي في المرة المقبلة».